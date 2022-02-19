ضبط متهم بسلب المواطنين بقوة السلاح وتهديدهم في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم السبت القبض على شخص من ذوي السوابق متهم بسلب المواطنين بقوة السلاح وتهديدهم .

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تلقت معلومات عن شخص من ذوي السوابق يُدعى “م.ف.م”. من سكان منطقة الكويفية ومطلوب لدي عدة مراكز بالمدينة.

وأوضحت أن الجاني مطلوب لدى مركز شرطة الحدائق على ذمة محضرين الأول السطو على مواطن وسرقته بقوة السلاح. والثاني تهديد مواطن ومطاردته .

كما أنه مطلوب أيضا لدى مركز شرطة الكويفية على ذمة ستة محاضر الأول تهديد مواطن بسلاح ناري. والثاني تهديد مواطن بحرق منزله ومركبته والتهجم عليه بواسطة سلاح ناري.

إضافة إلى قضية ثالثة وهي الرماية على مواطن بواسطة سلاح ناري. والرابع الرماية على مواطن وتهديده بالقتل الخامس تهديد مواطن بواسطة سلاح ناري والسادس الاعتداء على مواطن بواسطة سلاح ناري وتهديده بالقتل .

وبينت مديرية أمن بنغازي أن رئيس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة. حيث انتقل أعضاء التحريات حسب المعلومات الواردة من المصادر السرية وضبطه .

وأشارت مديرية أمن بنغازي أنه تم الانتقال به إلى القسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص .