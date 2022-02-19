حافلة نادي دارنس تتعرض لحادث سير

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

تعرضت حافلة بعثة نادي دارنس لحادث سير بمنطقة العقيلة غرب مدينة اجدابيا حسبما نشر الحساب الرسمي لنادي دارنس على فيسبوك.

وكانت حافلة نادي دارنس في طريقها إلى مدينة درنة عائدة من مدينة سرت، بعد أن خاض الفريق مباراته. أمام خليج سرت ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب الجولة الحادية عشرة. لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

في حين فقد دارنس نتيجة مباراته أمام خليج سرت بنتيجة 4-3، وهي الخسارة الثانية على التوالي للفريق. حيث كان قد خسر مباراته في الجولة الماضية أمام النصر بخماسية نظيفة. على أرضية ملعب شهداء بنينا بنغازي.

في حين جاء هذا الفوز لخليج سرت ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب الجولة الحادية عشرة. لبطولة الدوري الليبي الممتازفي المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب سرت اليوم الجمعة.

وبهذا الفوز رفع خليج سرت رصيده إلى 6 نقاط في المركز 10، والأخير للمجموعة الأولى متساويا مع صاحب المركز 9 التحدي. لكنه متخلفا عنه بفارق الأهداف، أما دارنس. فقد تجمد رصيده عند النقطة 9 في المركز السابع متقدما بفارق الأهداف عن شباب الجبل.

في حين تمكن المدينة من قلب تأخره أمام الشط بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع المدينة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع مؤقتا فيما تجمّد رصيد الشط عند نقطتين متذيلا لترتيب المجموعة.