العريبي: لا جلسة لمجلس النواب الإثنين القادم

19 فبراير، 2022 11:31 م
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العضو بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي
العضو بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي

أخبار ليبيا24

أكد، النائب عيسى العريبي، لأخبار ليبيا 24، على عدم عقد جلسة لمجلس النواب خلال هذا الأسبوع.

وقال العريبي، “لا توجد جلسة الإثنين المقبل وسيتم الإعلان عن موعد الجلسة القادمة من قبل رئاسة المجلس”.

وكان من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة هذا الأسبوع للتصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة المكلف برئاستها، فتحي باشاغا.

ويشارك رئيس مجلس النواب هذه الأيام في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقام بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

واختار مجلس النواب، وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة الجديدة. خلفا لعبد الحميد الدبيبة، الذي سبق أعلن عن رفضه التسليم إلا بإجراء انتخابات.

وكلف المجلس باشاغا، عقب اختياره في جلسة الخميس قبل الماضي، بتشكيل حكومة جديدة للتصويت عليها.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة بـ 126 صوتا من أصل 147 نائبا، لاختيار باشاغا رئيسا للحكومة.

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19 فبراير، 2022 11:31 م
16

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