البدء باستلام وفرز ملفات المرشحين لتولي مهام الحقائب الوزارية بالحكومة باشاغا

19 فبراير، 2022 8:42 م
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فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا أن اللجنة المعنية باستلام وفرز ملفات المرشحين المتقدمين لتولي مهام الحقائب الوزارية بالحكومة قد باشرت عملها.

وأوضح المكتب الإعلامي  في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، أنه تم استعراض ودراسة السِير الذاتية وتقييمها. وفق المعايير المنصوص عليها بالقوانين الليبية.

وذكر أنه ستتم مخاطبة الدوائر القضائية المختصة بأسماء وبيانات المترشحين، للتأكد من عدم وجود موانع أو قيود جنائية أو قضائية.

19 فبراير، 2022 8:42 م
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