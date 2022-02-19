إيطاليا تشرع في ترميم مقبرة “ميثرا” في طرابلس إحدى المعالم نادرة المثال

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الإيطالية في طرابلس، عن الشروع في ترميم مقبرة ميثرا الرومانية الموجود في العاصمة الطرابلس.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن عملية الترميم ممولة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

وقالت السفارة أن مقبرة ميثرا الرومانية الموجود في مركز مدينة طرابلس ستظهر مرة أخرى بجمالها الأصلي، عقب ترميمها بمشاركة مصلحة الآثار الليبية.

وأشارت السفارة إلى أن عملية الترميم تأتي في إطار الحفاظ على جزء من اللوحات الجدارية المستخدمة لتزيين المقبرة.

ويعتبر علماء الآثار مقبرة ميثرا من إحدى المعالم نادرة المثال. ويعتقد العلماء أن المدفن، الحافل بالأعمال الفنية ذات الدلالات الغابرة، يشير لإحدى الديانات الوثنية السرية، أو الدين المسيحي. ويعتبرون هذا الأمر أكثر ما يشد الانتباه، فيما يذهب بعضهم إلى أن التداخل الفني والعقائدي في فترة تشييد المقبرة. لم يكن مستغرباً، حيت كانت المسيحية الصاعدة منتشرة.