لنقي تقترح على باشاغا تسمية الدبيبة وزيرًا للسعادة

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علقت عضو ملقتى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي على الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة الدبيبة خلال احتفالية فبراير اليوم الجمعة.

وقالت لنقي عبر حسابها على “فسبوك” :”إنصافا للحق ومن باب الحرص والأمانة وعدم بخس الناس أشياءهم، يجب علينا في هذه الأجواء الوطنية إعلاء روح التوافق”.

وأضافت :”يمتلك عبد الحميد الدبيبة. رئيس وزراء الحكومة الوطنية لتيسيير الأعمال عدد من القدرات التي بالإمكان توظيفها لخدمة وإسعاد الشعب الليبي”.

وتابعت عضو الملتقى :”لذلك أقترح على فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف التفكير في إمكانية ضم الدبيبة لحكومته كوزير للسعادة”.

وواصلت لنقي منشورها :”الحق يُقال. لم يأتي على ليبيا رئيس وزراء بخفة دمه وقدرته على تنظيم المؤتمرات والحفلات وتسويق الأوهام. مثل يخت وطائرة خاصة لكل شاب وعريس لكل فتاة “سوقها راكد”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. أعلن اليوم الجمعة. عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات في يونيو خلال يومين، والهدف منها هو تحقيق الاستقرار.

وجدد الدبيبة خلال كلمة له في احتفالات ذكرى فبراير بمدينة طرابلس. مطالبته بإجراء الانتخابات ورفض التمديد لكل الأجسام السياسة الحالية.

وقال رئيس الحكومة. ستتم زيادة مرتبات منتسبي وزارة الداخلية خلال الفترة المقبله. كما ستوزع الحكومة بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين في إطار تأمين الرعاية الصحة لليبيين.