لمناقشة مواضيع عدة..اليعقوبي تلتقي عقيلة صالح في القبة

18 فبراير، 2022 8:54 م
15
عقيلة صالح واليعقوبي
عقيلة صالح واليعقوبي

أخبارليبيا24

أوضحت عضو مجلس النواب عن غريان السيدة اليعقوبي. أنها ناقشت مع رئيس المجلس عقيلة صالح عدد من المواضيع.

وقالت في تغريدة على “تويتر” :”في زيارتي إلى المنطقة الشرقية التقيت بعقيلة صالح. ناقشنا عدد من المواضيع”.

وأضافت اليعقوبي :”من أهم المواضيع الاستحقاق الانتخابي. وآلية الوصول إلى انتخابات في أقصر زمن ممكن و تنفيذ حق ورغبة أكثر من 2 مليون ناخب”.

وأكدت عضو النواب. أنه تم بحث دعم التوافق والمصالحة ومساندة الحكومة الجديدة في تنفيذ خارطة الطريق.

18 فبراير، 2022 8:54 م
15

مقالات ذات صلة

الزهراء لنقي

لنقي تقترح على باشاغا تسمية الدبيبة وزيرًا للسعادة

18 فبراير، 2022 10:58 م

بوغدانوف يدعو إلى أن تكون العملية الانتخابية شاملة للجميع

18 فبراير، 2022 10:57 م
عبدالحميد الدبيبة

الدبيبة: سنطرح خارطة طريق في غضون يومين لإجراء الانتخابات في يونيو

18 فبراير، 2022 10:11 م

مجموعة السبع الصناعية تعتزم مناقشة الوضع في ليبيا

18 فبراير، 2022 10:00 م
زر الذهاب إلى الأعلى