لمناقشة مواضيع عدة..اليعقوبي تلتقي عقيلة صالح في القبة

أخبارليبيا24

أوضحت عضو مجلس النواب عن غريان السيدة اليعقوبي. أنها ناقشت مع رئيس المجلس عقيلة صالح عدد من المواضيع.

وقالت في تغريدة على “تويتر” :”في زيارتي إلى المنطقة الشرقية التقيت بعقيلة صالح. ناقشنا عدد من المواضيع”.

وأضافت اليعقوبي :”من أهم المواضيع الاستحقاق الانتخابي. وآلية الوصول إلى انتخابات في أقصر زمن ممكن و تنفيذ حق ورغبة أكثر من 2 مليون ناخب”.

وأكدت عضو النواب. أنه تم بحث دعم التوافق والمصالحة ومساندة الحكومة الجديدة في تنفيذ خارطة الطريق.