كريستيان باك يؤكد دعمه لستيفاني وليامز من أجل السلام في ليبيا

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أعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، عن دعمه المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في جهودها من أجل السلام والاستقرار في ليبيا.

في حين وصف باك على حسابه بالتويتر عمل وليامز منذ بداية عملية برلين. حول ليبيا عام 2019.بالمتسق مع المعايير المهنية للنزاهة والحياد.

وفي سياق متصل بحثت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع ممثلين للطوارق، الصعوبات التي تحول دون مشاركتهم في الانتخابات والعملية السياسية، وطرح الحلول لتذليلها،

في حين اوضحت وليامز على صفحتها بالتويتر أن ذلك يأتي في إطار استماع البعثة الأممية لوجهات مختلف القوي السياسية. والاجتماعية الليبية بشأن الوضع الحالي بعد تأجيل الانتخابات.

وفي سياق ليس ببعيد أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، اليوم الجمعة. دعمه جهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

مؤكدا جهودها في الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات في ليبيا.

في حين تأتي تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي دعما للمبعوثة الأممية عقب اتهامها. من قبل الناطق باسم حكومة الوحدة الوطني محمد حمودة، بالانحياز للأطراف الرافضة للانتخابات، وفق تعبيره.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تغريدة له عبر تويتر: “الآن أكثر من أي وقت مضى يحتاج الجميع إلى دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا”

في حين أعلن دعمه لجهود وليامز وفريقها في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الحفاظ. على الاستقرار والوحدة.

في حين أكد ضرورة تقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.