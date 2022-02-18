سِحر الكلمات! – (The Letter Room (2020

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كما للأفلام الطويلة مواضيعها وطرقها في المعالجة الروائية، هناك أيضًا جانب آخر يمثل سِحر في التجربة السينمائية مع الأفلام القصيرة، الجيدة منها، والتي يغفل البعض على غزارة الإنتاج فيها كلّ عام، رغم أنها توظف مشاهد حياتية مؤثرة، وتعالج حالات إنسانية نقف كثيرًا عندها، لكن لا بأس في حال لم نشاهد الكثير منها، أقلّها ما يمكننا التعرف عليه بسهولة، كما حصل مع شهرة هذا الفيلم القصير للمخرجة Elvira Lind والذي ترشح ضمن فئة الأفلام القصيرة الأفضل بالعام الماضي ضمن جوائز الأوسكار.

لا يخفى عن الجميع أن من خلال البوستر يمكن التعرف على الدور الرئيسي في الفيلم والذي يؤديه الممثل الناجح “أوسكار إيزاك“. وهو واحدًا من عناصر نجاح الفيلم كونه اسم جذاب وهام في عالم التمثيل. حيث يؤدي في هذا الفيلم دور شخصية تدعى ريتشارد. وهو ضابط عادي في أحد السجون حصل وأخيرًا على فرصته في تغيير الوظيفة الروتينية ونقله إلى غرفة الرسائل. حيث ترتكز مهمته على مراقبة الرسائل الآتية من الخارج. الشخصية والعاطفية، كاجراء غير أخلاقي يحمل منظورًا قانونيًا خاطئًا مفاده حماية السجن والسجناء من أي ورطة ممكنة. على أنه قد تحمل بعض هذه الرسائل على معلومات هامة وخطيرة.

قصة الفيلم

هذا الفيلم قصير لكنه عبقري، تمكن من القفز على إمكانيات الأفلام القصيرة بمعالجته لكافة ركائز القصة، بدايةً من ريتشارد وعالمه الذي يشير بشكل واضح إلى الوحدة والعزلة، إلى روتينٍ ممل من العمل إلى المنزل، وأيضًا عبر الفكرة العبقرية والمؤثرة إتجاه قوة الكلمات ومدى قدرتها على التأثير بنا. بل على حاجتنا الماسّة لها، حتى إذ لم تكن موجهة لنا بشكل شخصي.

في حين هذا العمل الروتيني الرقابي يضع ريتشارد أمام موقفٍ لم يكن يتخيله، بل ويتورط عاطفيًا وأخلاقيًا بمجرّد رسائل. حملت كلاما شاعريا له هدف عظيم حتى إذ لم يكن حقيقيا.

من المصادفات الشخصية، أن شخصية ريتشارد تشبه تمامًا شخصية ثيودور بفيلمي المفضّل Her. أولًا من ناحية المظهر وبالخصوص “الشَنب/mustache”، كذلك الوظيفة رغم عدم ارتباطها بريتشارد، لكن ثيودور كان يكتب هو الرسائل. حيث هو أيضًا رقيب على عالم شخصي وعاطفي لشخصيات عشوائية وُجدت في هذا العالم، كذلك ارتباطهما بالوحدة والعزلة. وأشك كثيرًا بأن المخرجة استلهمت الشخصية من Her بطريقة ما أو بأخرى.

واحد من أفضل الأفلام القصيرة التي شاهدتها يومًا، فيه انصاف لقوة وسحر الكلمات. وفيه إتقان فني يُحسب للمخرجة، دراما قصيرة لن تشبع منها، لكنها قوية وتأثيرها لا يزول.