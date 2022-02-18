ريمونتادا المدينة وانتفاضة الأولمبي تشعل المجموعة الثانية

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تمكن المدينة من قلب تأخره أمام الشط بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف. ضمن مباريات المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع المدينة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع مؤقتا. فيما تجمّد رصيد الشط عند نقطتين متذيلا لترتيب المجموعة.

وفي مباراة أخرى لحساب نفس المجموعة. تمكن الأولمبي من تحقيق فوزًا مهما على حساب الخمس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد اليوم الجمعة؟

وبهذا الفوز رفع الأولمبي رصيده إلى 18 نقطة في وصافة المجموعة الثانية.