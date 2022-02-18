بوغدانوف يدعو إلى أن تكون العملية الانتخابية شاملة للجميع

18 فبراير، 2022 10:57 م
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أخبارليبيا24_متابعات

دعا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في تصريح له عبر قناة روسيا اليوم ونقلته اليوم الجمعة إلى أن تكون العملية الانتخابية في ليبيا شاملة للجميع، سيف القذافي وعقيلة وباشاغا وحفتر والمشري وغيرهم

وأوضح بوغدانوف أن روسيا لديها أصدقاء ليبيون عدة من مناطق مختلفة، ولكل منهم برنامجه السياسي. وهم ليسوا مرشحين كاملين الآن لأن الليبيين لم يستطيعوا الالتزام بالآجال المحددة للانتخابات. وموعدها الآن غير محدد

وأشار إلى أن استبعاد مرشح ما من الانتخابات سيؤدي إلى عدم اعترافه هو ولا المناطق التي يمثلها بنتائج الانتخابات. وأن الشعب الليبي هو من يختار من يمثله، أيا كان سيف القذافي أو غيره. ويجب أن تتاح للشعب الفرصة للاختيار.

وتابع ” المستشارة الأممية ستيفاني وليامز نعرفها جيدا، وهي مهنية ومحترفة جدا، وعملت طويلا في الأمم المتحدة.وليامز حاليا مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، وتأتمر بأمره. وليس لديها تفويض من مجلس الأمن”.

في حين قال إن المبعوث الأممي يان كوبيش المستقيل كان شخصية لا غبار عليها ولا خلاف بشأنها. ونال ثقة مجلس الأمن والدول الإفريقية والعربية وأن الوضع الآن في رأيي ليس طبيعيا. فقد استقال المبعوث الأممي يان كوبيش، ولم نجد بديلا له حتى الآن.

ونوه إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة أخبروه في موسكو، أن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار. ينبغي ألّا تتضمن أيا من الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

بوغدانوف يدعو إلى أن تكون العملية الانتخابية شاملة للجميع
بوغدانوف يدعو إلى أن تكون العملية الانتخابية شاملة للجميع
18 فبراير، 2022 10:57 م
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