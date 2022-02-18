الدبيبة: سنطرح خارطة طريق في غضون يومين لإجراء الانتخابات في يونيو

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات في يونيو خلال يومين، والهدف منها هو تحقيق الاستقرار.

وجدد الدبيبة خلال كلمة له في احتفالات ذكرى فبراير بمدينة طرابلس. مطالبته بإجراء الانتخابات ورفض التمديد لكل الأجسام السياسة الحالية.

وقال رئيس الحكومة. ستتم زيادة مرتبات منتسبي وزارة الداخلية خلال الفترة المقبله. كما ستوزع الحكومة بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين في إطار تأمين الرعاية الصحة لليبيين.

وأضاف الدبيبة، أنه سيتم توزيع 50 ألف قطعة أرض وتخصيص قروض سكنية للشباب عبر مصرف الادخار ابتداءً من يوم الاحد القادم، بالتعاون مع صندوق الزكاة والجهات المختصة.

وذكر الأولوية تكون للمحتاجين لتلك الأراضي. كما سيتم توزيع أكثر من 100 ألف شقة سكنية بالمشاريع السكنية غير المستكملة إلى الشباب إلى جانب قروض لاستكمالها.

وأشار الدبيبة خلال كلمته إلى أن الحكومه ستولي اهتمامًا بفئة الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.

وأفاد رئيس الحكومة أنه تم تشكيل هيئة لمتابعة أوضاع الجرحى وعلاجهم في الداخل والخارج بقيمة مليار دينار.