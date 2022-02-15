Poer الصينية منافسة لمركبات Hilux الجديدة من تويوتا

15 فبراير، 2022 5:26 م
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سيارة صينية
سيارة صينية

أخبارليبيا24

بدأت Great Wall بالترويج لسيارات Poer الجديدة. التي يعتقد عدد من الخبراء أنها ستكون منافسة لمركبات Hilux الجديدة من تويوتا.

وحصلت هذه السيارات على إطارات حماية متينة تحيط بممتصات الصدمات وحجرات العجلات.

وجاءت بهياكل بطول 539 و563 سم، أما قمرتها من الداخل فزينت بعناصر من الخشب وأفخم أنواع الجلود.

وزودت بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد.

وجهزت واجهات القيادة فيها بأحدث أنظمة الصوت والمولتيميديا وشاشات لمسية. يمكن من خلالها التحكم بخصائص المركبة وإدارة أنظمة تحديد المواقع ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.

وزودت المركبات بأنظمة لتوزيع إشارات الـ Wi-Fi على الأجهزة الذكية، وحساسات للضوء والمطر. وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

وستطرحها Great Wall بمحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 163 حصانا. ومحركات بنزين توربينية بعزم 190 حصانا. وعلب سرعة يدوية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بثماني سرعات.

15 فبراير، 2022 5:26 م
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