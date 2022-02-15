تعرف على وحش فورد الجديد على الطرق الوعرة

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كشفت “فورد”، عملاقة صناعة السيارات الأمريكية التي تتخذ من ديترويت مقرا لها. النقاب عن نسخة خاصة من مركبات الدفع الرباعي التي أعيد تطويرها، والتي تحمل اسم “برونكو إيفرجليدز” Bronco Everglades.

وتستهدف السيارة فائقة الصلابة، التي ستظهر للمرة الأولى في معرض شيكاغو للسيارات في نهاية هذا الأسبوع. السائقين المغامرين الذين لا يريدون أبدًا أن يقيدوا بسبب ظروف الطريق.

أنبوب تنفس

“برونكو إيفرجليدز” عبارة عن تكوين رباعي الأبواب لسيارات الدفع الرباعي مع حزمة الأداء Sasquatch ومجموعة أخرى من الترقيات ذات الصلة بالطرق الوعرة المثبتة في المصنع.

وتشتمل السيارة أيضًا على أنبوب تنفس تمتد فوق العمود A من جانب الراكب. والذي يسمح بأداء أفضل في ظروف الغبار والثلج والماء.

شبكة فريدة

هناك أيضًا ونش Zeon 10S مدمج بوزن 10,000 رطل من إنتاج WARN. شركة مصنعة لمعدات استرداد المركبات وملحقات المركبات على الطرق الوعرة، إذا كنت تقود السيارة وتحتاج إلى الجر.

وتشمل الإضافات الأخرى شبكة فريدة من نوعها باللون الرمادي الكربوني، وقضبان سفاري واقية. وسقف صلب مع قضبان عرضية، وأقواس عجلات مربعة، وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة ملفوفة في إطارات Goodyear الطينية مقاس 35 بوصة.

شاشة لمس

واستنادًا إلى الصور المصاحبة للإعلان الخاص بها، يبدو كما لو أن الجزء الداخلي للسيارة قد بقى على حاله دون تغيير. وهذا يعني أن نظام المعلومات والترفيه SYNC 4 المزود بشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة في SUV لا يزال موجودًا، في وسط لوحة القيادة.

وتتوافر برونكو إيفرجليدز يمحرك EcoBoost سعة 2.3 لتر. ويأتي هذا المحرك مزودًا بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات ويولد 300 حصان و325 قدمًا من الالتواء.

أماكن جديدة

ولا توجد أي معلومات عما إذا كان محرك EcoBoost V-6 الأكبر سعة 2.7 لترًا (الذي يولد 330 حصانًا و 415 قدمًا من عزم الدوران). وكذا خيارات ناقل الحركة اليدوية بـ 7 سرعات، سيكونون متاحين.

وقال جولانتا كوفي كبير المهندسين في برونكو، في بيان: “يحب عملاء برونكو استكشاف أماكن جديدة، لكن البعض يريدون الذهاب أبعد من غيرهم”.

التعامل مع التضاريس

وأوضح كوفي: “جرى تجهيز برونكو إيفرجليدز خصيصًا لتمكين هؤلاء العملاء من التعامل مع التضاريس والممرات الأكثر تحديًا. ومع الرافعة الأمامية المثبتة على المصد، يمكنها مساعدة السيارات الأخرى في الخروج من المشاكل حال واجهتها”.

يأتي موديل برونكو إيفرجليدز بألوان عدة -الرملي الصحراوي والأخضر والأسود والرمادي- وسيبدأ سعره من 53,000 دولار.

وستبدأ شركة فورد في تلقي طلبات شراء سيارات الدفع الرباعي المجهزة في شهر مارس المقبل. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم هذا الصيف .