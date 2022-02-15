“أسامواه جيان” يكشف قصصا مثيرة عن السحر في ملاعب الكرة

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كشف النجم الغاني السابق أسامواه جيان في تصريحات إعلامية تفاصيل مثيرة عن السحر والشعوذة في كرة القدم الأفريقية. مؤكدًا على وجودها وأنه كان أحد ضحاياها كما تحدث عن طقوس خطيرة وغريبة.

وأكد أسامواه جيان أنه كان ضحية طقوس السحر والشعوذة وقال: ”هناك أشياء لا أستطيع قولها. لكن هذه الطقوس كان لها تأثير على مسيرتي المهنية“.

انتشال الجثث

وتحدث النجم الغاني السابق عن بعض الطقوس وقال: ”نعم إنها ظاهرة موجودة في عالم كرة القدم. أنا شخصيا أعرف لاعبين ذهبوا إلى المقابر لانتشال الجثث والقيام بطقوس مرعبة. حاول بعض زملائي الوصول إلى هذه الطقوس، نفذت بعض تعويذاتهم علي“.

وأضاف جيان: ”هناك أشياء لا يمكن قولها لكن هذه الطقوس كان لها تأثير على فريقي ومسيرتي في الاختيار. يعرف الناس في هذا المجال ما أتحدث عنه، كرة القدم هي غابة حيث يرغب الجميع في التألق بكل الوسائل“.

نهائيات أمم أفريقيا

ويعتبر جيان من أفضل النجوم الأفارقة في التاريخ، وقد لعب نهائي أمم أفريقيا مرتين 2010 و2015. وخسره أمام مصر وكوت ديفوار وهو الهداف التاريخي لمنتخب غانا برصيد 51 هدفا. ولعب سابقًا لأندية العين والأهلي في الإمارات ولعدة أندية أوروبية.

وتنتشر طقوس السحر والشعوذة في كرة القدم الأفريقية وظهرت خلال نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون. عدة حالات لسحرة ومشعوذين عرضوا خدماتهم على المنتخبات الأفريقية وخرجوا بتصريحات لوسائل الإعلام.

خيبات أمل

ولا يقتصر الأمر لدى اللاعبين الأفارقة فعدة نجوم عالميين يلجؤون إلى خدمات مستشارين روحيين أو سحرة. لجلب الحظ والمساعدة على التألق والنجاح في عالم كرة القدم.

ولم تنجح خدمات السحرة و المشعوذين في تفادي خيبات أمل كبيرة للمنتخب الغاني. والنجم جيان الذي أضاع ضربة جزاء أمام منتخب أوروغواي في ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. كانت ستدخل منتخب غانا التاريخ كأول منتخب أفريقي يلعب نصف نهائي كأس العالم.

هداف دوري أبطال آسيا

وجيان الذي يبلغ من العمر 36 عاما، لا ينتمي لأي ناد حاليا منذ رحيله عن ليغون سيتي الغاني في أكتوبر الماضي.

ونال جيان مع العين لقب الدوري المحلي موسم 2014/2015، وجائزة هداف الدوري 3 مرات. وجائزة هداف دوري أبطال آسيا موسم 2013/2014 حيث سجل 12 هدفا حسب موقع ”transfermarkt“.