قزيط: قد ترفض قرارات النواب حول اختيار رئيس الحكومة و التعديل الدستوري

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط. إن هنالك القرارات الأخيرة لمجلس النواب قد ترفض خلال جلسة الأعلى للدولة.

وأضاف قزيط. في تصريحات صحفية أن هناك موجة من الرفض داخل مجلس الدولة بسبب إدارة العملية في المجلس.

وأفاد أن الجلسة القادمة للمجلس الأعلى ستكون حاسمة وخاصة بالنظر في قرارات مجلس النواب حول اختيار رئيس حكومة جديد وإصدار تعديل دستوري.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يعرض المرشحون للحكومة برنامجهم أمام المجلس الأعلى للدولة قبل ذهابهم لمجلس النواب لاختيار أحدهما.

وحمل عضو المجلس. مكتب رئاسة مجلس الدولة المسؤولية عما وصفها الإدارة السيئة لملف التوافق مع النواب.