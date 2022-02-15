محكمة شمال طرابلس ترفض دعوى رئيس القابضة للاتصالات ضد الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وضعت محكمة شمال طرابلس، نهاية للخلاف الدائر بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. ورئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب.

وقضت المحكمة برفض دعوى قرقاب ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين التي يطعن بها بصحة تعيين رئيس جديد للشركة القابضة للاتصالات.

الممثل الشرعي للشركة

وحكمت حضورياً بقبول التدخل العمومي شكلاً، مع رفض دعوى رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب وإلزامه بالمصاريف.

وبذلك يصبح محمد بن عياد الذي عينه الدبيبة رئيسا للشركة القابضة للاتصالات هو الممثل الشرعي للشركة.

وكان جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي قبض، مساء يوم 11 يناير الماضي، على قرقاب. على خلفية اقتحام مكتب رئيس الشركة الحالي بمقرها في شارع الزاوية، مشيرا إلى أن الواقعة قيدت بمركز شرطة باب بن غشير.

اقتحام غير لائق

وقال الجهاز في بيان إن ”المدعو فيصل قرقاب قام برفقة المدعو محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر إدارة الشركة. وكان الاقتحام بشكل غير لائق تم فيه تكسير أبواب الشركة والهجوم على الموظفين. وذلك ادعاء منهم لتنفيذ حكم صادر لصالح فيصل قرقاب رئيس مجلس الإدارة السابق“.

وأكد أنه ”لا يزال هناك استشكال ولم يتم الفصل فيه نهائيا. وأن الحكم أساسا لا يتم تنفيذه إلا من خلال الجهات القضائية المخولة“.

سجن قرقاب

وزعم الجهاز أن أوامر القبض بحق قرقاب صدرت عن مكتب النائب العام. لكن صحيفة صدى الاقتصادية نشرت مراسلة تمت بين النائب العام ورئيس جهاز الردع عبد الرؤوف كارة. كشفت أن سجن قرقاب لم يتم بناء على أوامر النائب العام.

وطالب النائب العام جهاز الردع في مراسلته باستيفاء إجراءات الاستدلال مع رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب. وعرض الأوراق على النيابة العامة .

أموال الشركة

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد أقال قرقاب من رئاسة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة. في أكتوبر الماضي، رغم تحذيرات مسؤولين من تداعيات هذه الخطوة، التي رآها بعضهم محاولة للسيطرة على أموال الشركة.

وقالت الحكومة في بيان، لقد تمت مناقشة التقارير المنبثقة عن اللجان المشكلة من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأول. واعتماد توصياتها، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.

ونشرت الحكومة قرار الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة. بشأن تعيين مجلس الإدارة الجديد، الذي تضمن تكليف مدير عام شركة ”ليبيانا“ للهاتف المحمول محمد بن عياد، برئاسة شركة القابضة للاتصالات خلفا لقرقاب.