داخلية النواب تعرب عن قلقها من تفاقم أزمة الهجرة في ليبيا

أخبارليبيا24

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب. سليمان الحراري. عن قلقه من التقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن تفاقم أزمة الهجرة في ليبيا.

وشدد الحرراي. على أهمية مراجعة الخطط الحالية لمواجهة الأزمة مع الشركاء الدوليين المعنيين بملف الهجرة.

وأكد رئيس اللجنة. أن البرامج الحالية لم تساهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ وهو ما يوجب مراجعتها.

وأشار إلى أنه يجب التركيز على وقف تدفقات الهجرة غير النظامية. من خلال دعم قدرات السلطات الليبية على مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدراتها على مراقبة الحدود.

ودعا إلى تنمية المناطق التي أصبحت في مسارات الهجرة. مؤكدًا أن ذلك أكثر نجاعة من التركيز فقط على منع المهاجرين من عبور المتوسط. أو تحسين أوضاع المهاجرين غير نظاميين في ليبيا.

وأفاد أن الاقتصادي الليبي. لا يمكن أن يستوعب الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين.

وأكد أن التقارير الدولية التي تلقي اللوم على السلطات الليبية. لا تراعي الأوضاع السياسية الصعبة وهشاشة المؤسسات في ليبيا.

ولفت الحراري. إلى أن هذه الأوضاع تجعل من الصعب على الجانب الليبي أن يواجه الأزمة من جوانبها المختلفة.

وبين أن تلك التقارير. تغفل أيضا الجوانب السلبية لظاهرة الهجرة غير النظامية على البلاد من النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية .

ورحب بالتعاون مع دول الجوار والمؤسسات الدولية ذات العلاقة. مؤكدا أن ملف الهجرة والتخفيف من تداعياته أصبح من الأولويات الوطنية.