اللجنة العسكرية “5+5” تدعو لتغليب مصلحة الوطن العليا

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دعت اللجنة العسكرية 5+5 المنطقة الغربية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية أو الشخصية.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن الأخطار باتت تحدق بالبلاد. داعية جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات.

وأكدت اللجنة العسكرية 5+5 أن الانتخابات هي البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وأشارت اللجنة العسكرية إلى أن صراع الأطراف السياسية يهدد جهود بناء السلام ويعرضها للتلاشي والانهيار.

ولفتت إلى أن توقيعها على وقف إطلاق النار أنهى مرحلة عصيبة من الصراع ومهد لمرحلة جديدة سادها الاستقرار ووضع بداية حقيقية لتوافق سياسي ونمو اقتصادي.