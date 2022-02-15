بالفيديو | الجسمي يقدم أقرب الأغاني لقلب رجب أردوغان بالتركية

أخبار ليبيا 24

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية باللغة التركية للمرة الأولى في مشواره الفني. حيث نشر فيديو له وهو يغنيها عبر قناته في يوتيوب يوم أمس الاثنين الـ 14 من فبراير.

وظهر ”السفير المفوض فوق العادة“، في الفيديو بمفرده وهو يغني أغنية Herşey Seni Hatırlatıyor أي ”كل شيء يذكرني فيك“. بينما كان جالسا وهو يعزف ألحانها على البيانو، وتتخلل الفيديو كليب لقطات كثيرة من دولتي الإمارات وتركيا.

إهداء من شعب الإمارات لتركيا

وجاءت هذه الأغنية بمثابةِ إهداء من شعب الإمارات لشعب تركيا، وذلك بالتزامن مع الاستقبال الحافل الذي تلقّاه الرئيس التركي رجب أردوغان. لدى وصوله العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في زيارة تعتبر الأولى من نوعها بعد سنوات.

وبدأ الفيديو كليب بعبارةٍ باللغتين العربية والإنجليزية، جاء فيها: ”من الشعب الإماراتي للشعب التركي“. للتأكيد على أن العمل جاء بمثابة إهداءٍ لهم.

الأغنية تقول في مطلعها: ”الذكريات تحيط بي.. في كل مكان أبحث فيه هناك .. على الرغم من أنني لا أريد أن أفكر فيك.. كل شيء يذكرني بك“.

تراثية قديمة

والأغنية تراثية قديمة من زمن السبعينيات، تعود للمغني التركي عدنان شانسيس. الذي بدأ مسيرته الفنية عام 1956، وكان متخصصا بالموسيقى التركية الكلاسيكية.

وبحسب الصحافة التركية، فإن هذه الأغنية هي واحدة من الأغاني الأقرب للرئيس التركي رجب أردوغان. وكان قد غنّاها في أكثر من مناسبة احتفالية أمام الجماهير.

وقدمت الأغنية أيضا المغنية والممثلة التركية أبرو غوندش، عام 1993، وقد أشاد كثيرون بصوتها وإحساسها العالي.

أنتي أعيادي

وعلى صعيد آخر، طرح الجسمي أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب تحمل اسم ”أنتي أعيادي“، من ألحانه وكلمات أسير الشوق. وتوزيع وليد فايد، وذلك احتفالا بعيد الحب.

وقبل عشرة أيام من ”أنت أعيادي“، طرح النجم الإماراتي أغنية ”دولة غرام“، من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، والتي شاهدها حتى الآن أكثر من ربع مليون شخص.

وسيحيي الفنان الإماراتي حفلا غنائيا بالكويت، خلال شهر فبراير الجاري، حيث نشر الجسمي بوستر الحفل. عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، معلقا عليه: ”للكويت أنا عاشق ولأهلها حيل مشتاق.. بإذن الله نلتقي ابتهاجًا وفرحًا لنحتفل معًا بـ 25 فبراير في مهرجان الكويت الأول.. ويرافقني إخواني من الفنانين بدر الشعيبي وإبراهيم دشتي“ .