استطلاع| ردود متابعينا حول تأييدهم للدبيبة أم لحكومة باشاغا الجديدة

أخبارليبيا24- استطلاع

منذ 2011 وقيام ثورة فبراير وإسقاط نظام القذافي. يأمل الليبيين في أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية. دولة المؤسسات التي يتم فيها التداول السلمي على السلطة.

إلا أن الأحداث التي أعقبت الثورة والأشخاص والأجسام التي تصدرت المشهد. أصرت على البقاء في السلطة أكثر وقت ممكن.

وصل عبدالحميد الدبيبة إلى رئاسة الحكومة عقب مداولات وجلسات حوار وتقارب. ليكون على رأس حكومة الوحدة الوطنية بعد سنوات من الانقسام.

تعرضت الحكومة لانتقادات كثيرة بسبب صرفها أموالًا كبيرة في فترة قصيرة. دون إنجازات تذكر على الأرض أبرزها مشكلة الكهرباء والسيولة وغيرها.

مجلس النواب أقر مؤخرًا خارطة الطريق وتشكيل حكومة الاستقرار الوطني. إلا أن الدبيبة أعلن رفضه التسليم وأنه مستمر في عمله كرئيس للحكومة.

وعقب هذا الأمر توجهنا لمتابعينا بسؤال. حول هل تؤيد قرار النواب أم تفضل استمرار حكومة الدبيبة حتى التسليم لحكومة منتخبة. حسب قوله.

بداية يعبر Amir Mero عن رفضه لقرار مجلس النواب ويقول :”لا، أرفض القرار”. يؤيده إبراهيم النيمو قائلا :”لا و ألف لا. لكمشة شيابين منتهين”.

ويعلن Ali Khalifa تأييده للدبيبة. ويعلق :”الدبيبة يازعم”.

ورواد رواد يقول :”تبي الحق. هي حكومة الدبيبة خدمت. وخنبت خلاص قصدي ما عندك ما ديرلهم ومعاد تلحق عليهم. خنبت هلبا وخدمت نسبيا”.

ويضيف :”قصدي بتجيب حكومة جعانة تاني ووزراء بطونهم فرغانة بتعبيها. هلبا هكي والله هلبا وخاصة الجديد هوا – باشاغا – عنده سوابق”.

ويؤكد رواد رواد :”خلي الأولى بعيوبها حتى نوصلوا لانتخابات زي العالم. ويعطي للشرق حقهم زي الغرب ومشي أمورك حتى نرسو على بر”.

واسترسل ايضًا :”والبرلمان والمجلس الأعلى يتحشموا على وجوهم من غير عار. ومصلحة شخصية ويوصلونا لانتخابات في أقرب وقت”.

ويؤكد Alwadi Alamek أنه مع قرار مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة ويقول :”نعم”. يعارضه علي بوعين الفاخري ويقول :”الدبيبة. لا لا لا”.

الطرابلسي الطرابلسي يقول :”البرلمان غير شرعي المفروض المدة ١٥ الشهر. مدد لنفسه ٧ سنوات من غير انتخاب حتي الرواتب غير قانونية”.

وأضاف الطرابلسي :”المفروض تسحب منهم الرواتب. بالإضافة إلى أنهم أفسدوا وأهدروا الوقت ومازال مستمرين في إغراق البلاد في قوانين معيبة”.

ويقول آدم آدم :”لو قيمنا البرلمان قانونيا وجوده مرهون بخارطة الطريق. والدبيبة جزء من خارطة الطريق. بمعنى بانتهاء الحكومة المفروض ينتهى البرلمان تلقائيا”.

ويضيف آدم آدم :”لو سلمنا بما يقول البرلمان بمدة 14 شهر قابلة للتمديد. أحيانا وربما تتجاوز السنتين وبعد الـ 14شهر سيضعون العصا فى العربة ويخلقون المبررات كالآن. بمعنى لو سايرناهم فإن هذه الحقبة لن تنتهى وليس لها نهاية مضمونة”.

ويرى آدم :”الخيار الأفضل بقاء حكومة الدبيبة والإسراع فى الاستفتاء على الدستور. وانتخابات برلمانية ورئاسية لا تتجاوز شهر6 القادم برأيى الشخصى هذا هو الأصلح للبلاد”.

ويؤكد على ضرورة إنهاء هذا البرلمان بأى طريقة. فهو سبب الفساد والخراب وإطالة المدة من صالحهم وسيتمسكون بها إلى آخر رمق.

ويعتقد آدم آدم. أن الحكومة الجديدة ستطيل المدة ولن تخلق شئ سوى تصعيد المشاكل وإطالة معاناة الليبيين. الذين سئمو من هذا البرلمان وضاق بهم الحال.

ويعلن Hakim Hamdi تأييده للحكومة الجديدة ويقول :”حكومة الاستقرار الوطني”. في إشارة إلى تأييده لها.

أما Youssef Bugudy Bugudy فيقول :”لا لست مع قرار النواب، ونعم الدبيبة”.

ويؤكد Abn Banghazi بالقول :”لا هذا ولا هذك. نريد انتخبات في أقل من سنة. تم الكلام”.