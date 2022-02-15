استطلاع | أﺛر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على تنشئة الطفل في المجتمع

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يشكو العديد من الليبيّين مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على عائلاتهم، إذ باتت تخلق تباعداً بين أفراد الأسرة الواحدة .

والآثار الصحية السيئة الناتجة عن الألعاب الإلكترونية، تشمل إصابة الأطفال بالسمنة والضعف في العضلات ومشكلات بالبصر، والعصبية الزائدة.

ومع التطور التكنولوجي المستمر، يلجأ كثير من الأطفال إلى شغل أوقات فراغهم بالألعاب الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، أجرت وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاع بشأن “ما مدى تأثير الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا على تصرفات أبنائكم؟

ومن جهته، قال “Libya Libya” أنه لابد من تقنين ساعات الاستخدام للأطفال الألعاب الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا. وأن نكون جادين في ذلك هذا إن كان يهمنا أن ينشأ ابنائنا فى أجواء صحية سليمة فالألعاب الإلكترونية تستحوذ بوضوح على مساحات الألعاب الواقعية الفردية والجماعية .

وأوضح أن الإدمان على السوشيال ميديا والجلوس الطويل له تأثيره السلبى على سلوكهم وتصرفاتهم وصحتهم والإرهاق الجسدي والنفسي الذى يصاحب اللعب .

وذكر “AR Mohamed” كما يعلم الجميع أن شبكة الإنترنت مراقبة. لهذا عندما يدخل الطفل على الإنترنت، تعلم الشبكة العنكبوتية بذلك عن طريق الكاميرا الأمامية، فتقوم بعرض الصورة الايباحية له سواء كانت كرتونية او حقيقية،وليس بضروة أن تكون اباحية بالكامل ولكنها قد تكون بالإيحاء بذلك ..

وسرد “Ali Fadel” تجربته الشخصية قائلًا “لابد من مراقبة الأطفال على الانترنت، شاهد وتعرف على مواقع الألعاب التي يتصفحها الأطفال. وعين لهم الوقت بداية ونهاية.

وشدد على ضرورة إغلاق الهاتف برقم سري، وعندما يمسك الطفل الهاتف فيكون ذلك تحت مراقبة عينيك. وبهذه الحالة يكون اختيارك لما أنت تريد وتكون مرتاحا تماما .

ومن جهته، يرى “مجيد عبدالله” بحسب دراسات علمية أن من يلعبون الألعاب لافرق بينهم وبين من لا يلعب . بل يتفوق من يلعب الألعاب من ناحية الأعمال التي تحتاج التركيز و لديهم قدرة تذكر أكبر، حسب قوله .