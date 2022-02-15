أخبارليبيا24_إرهاب

أربع إصابات والخامسة كانت الشهادة.. جمعة حكاية الحرب والألم.

قصة أخرى ضمن سلسلة ترويها لكم أخبارليبيا24 عن ملاحم بطولات الشهداء الذين دافعوا عن البلاد ووقفوا في وجه أعتى التنظيمات الإرهابية في حرب لاهوادة فيها.

ولان الحرب لم تكن بين جيشين نظاميين كان كل شئ مباح فكان الإرهاب ممولا ومدعوما. وكانت أسلحتهم تفوق أسلحة الجيش الليبي لكن كان الفارق شيأ واحدا هو العزيمة والإرادة.

وبتنادي أبناء الوطن من كل حدب وصوب تم دحر الإرهاب في ملاحم وبطولات سجلها التاريخ وأصبحت نموذجا يحتذى به بين الأمم في إنهاء سنوات من مماراسات إرهابية متطرفة كان هدفها إرجاع البلاد إلى العصور المظلمة.

قصتنا مع جمعة حسين عطية من مواليد 1994 بمدينة البيضاء أصيب خمس مرات وكان كل مرة ورغم الألم يعاود الذهاب لمحور الصابري لمواجهة الإرهابيين متانسيا كل مايشعر به من وجع فكانت ليبيا بالنسبة له هي الوجع الأكبر.

جمعة كان أحد خريجي كلية الاقتصاد جامعة بنغازي وهو أعزب إلتحق بكتيبة سالم بو رحيل عام 2012 حيث تمركزت الكتيبة بمحور الصابري محاصرة الجماعات الإرهابية بعد أن شاركت في عدد من المحاور في المدينة.

وقبل إعلان عملية الكرامة تحصل جمعة كما يروي لنا أخوه فتحي على دورة في الدولة التركية ثم تبعها بدورة أخرى في العاصمة طرابلس لكن تغير الأمر وشاهد جمعة ما يحدث في مدينة بنغازي من اغتيالات وقتل وذبح.

عرف جمعة وقتها بأن هناك عملية عسكرية ستنطلق من الرجمة تحمل أسم الكرامة فالتحق بها قبل إعلان بتاريخ السادس عشر من مايو عام 2014 بدئها بأسبوع ليكون من أوائل المنضمين للعملية التي كان عدد افرادها في ذلك الوقت 300 عسكري فقط.

توالي الإصابات وإصرار الرجوع

كانت أول إصابة لجمعة في محور سيدي فرج عندما انفجرت إحدى القذائف بالقرب منه وتطايرت الشظايا لتستقر إحدها في جسده كانت الإصابة طفيفة وتلقى على إثرها العلاج اللازم وأستمر جمعة في قتال الإرهابيين.

انتقل جمعة بعد ذلك لمحور بنينا والذي شهد معركة طاحنة مع الجماعات الإرهابية لتكون إصابة الثانية هناك أيضا كانت إصابة سطحية لم يلقي جمعة لها بالا.

انتقل بعدها إلى محور الصابري عقب حصار الجماعات الإرهابية هناك وكان مايسمى بشارع 10 بالمنطقة قد شهد أولى المعارك مع التنظيمات وأكثرها شراسة ليصاب جمعة مرة أخرى في هذه الموقعة.

لم يتأثر جمعة من كل الإصابات السابقة كانت حرارة الدفاع عن المدينة وتخليصها من المتطرفين أمر أخذ من فتحي كل تفكيره واستحوذ على كل مشاعره بما في ذلك الألم

إلتحق بعدها بالكتيبة 309 وأستمر في قتال الجماعات الإرهابية لتكون الإصابة الرابعة والتي سقط على أثرها جمعة في محور الصابري ليسعفه أحد الظباط المرافقين له وعند إنتشال جمعة من ساحة المعركة تحصل الضابط أيضا على إصابة كانت رصاصة أصابت كتفه ولكنه أستطاع إنتشال جمعة.

إصابة جمعة هذه المرة كانت تحتاج إلى علاج وعملية جراحية يعقبها فترة من الراحة حتى يستعيد عافيته. لكن الأمر لم يكن كذلك فرفض جمعة تلقي العلاج لكن أصرت الكتيبة على إيفاده لدولة تونس. وبعد إقناع زملائه قبل جمعة بتلقي العلاج وسافر إلى تونس وتلقى العلاج لمدة عشرة أيام.

الإصابة الأخيرة

ويروي فتحي أن اخوه وعقب أكتمال فترة العلاج في تونس لمدة عشرة أيام. لم يستطع جمعة التواجد فيها أكثر من ذلك ليخرج من المصحة. ويقوم بحجز تذكرة في أقرب رحلة لليبيا فكانت المطار الوحيد وقتها هو مطار الأبرق في مدينة البيضاء.

بالفعل سافر جمعة من تونس لتحط طائرته في مطار الأبرق كان من المفترض أن يتوجه جمعة للمنزل. لتلقي الراحة لكن حدث ما كان متوقع ذهب جمعة فور نزوله في مدينة البيضاء إلى محور الصابري مجددا. لتكون إصابته الأخيرة والتي أستشهد جمعة على أثرها في محور الصابري.

أصيب جمعة في قدميه والتى كانت عقب إنفجار إحد القذائف. ويقول فتحي أن أحد أصدقاء جمعة بمحور الصابري هاتفه على تمام الساعة السابعة صباحا. وأبلغ بإصابة جمعة وعلى أثر المكالمة هرع فتحي من مدينة البيضاء إلى بنغازي. لترتقي روح جمعة إلى بارئها على تمام الساعة 12 ظهرا من نفس اليوم.

يقول فتحي أن إصابة جمعة كانت خطيره وأن الأعمار بيد الله سبحان وتعالى. وهو أرحم الراحمين أدى الانفجار إلى فقدان نصفه السفلي بالكامل. عقب إصابته بقذفية هاون.

تشخيص الاصابة التي أدت لوفاة جمعة كان نزيف في المعدة جراء شضية. ويقول فتحى أنه تأثر جدا عقب استشهاد جمعة وقتها لكن عندما شاهد إصابته. أيقن أن الله سبحانه وتعالى أرحم على جمعة من أي بشر.

حياة جمعة

وتأخذ قصتنا منحى أخر عن حياة جمعة كما يرويها أخوه فتحي. الذي كان بمثابة الأب لجمعة منذ صغرة عندما توفي والدهما في حادث سير. عندما كان عائدا من عمله في معسكر الدفاع الجوي ببنيا عام 2005. كان جمعة وقتها يبلغ من العمر 10 سنوات.

وقتها أصر فتحي أن يكمل جمعة تعليمه وتمر الأيام والسنين ليحمل جمعة شهادة جامعية. من كلية الاقتصاد جامعة بنغازي وهو الهدف الذي عمل أخوه الأكبر فتحي على تحقيقة. بعد وفاة والدهما.

كان سبب إلتحاق جمعة بالعسكرية هو عدم حصوله على تعيين فالدولة. عقب تخرجه ويقول فتحى أن جمعة عرف بطيب سمعته وفراسته. وكان دائما يقف بجانب الحق مدافعا عنه.

يقول فتحي إن جمعة لم يكن بمثابة الأخ فقط كان أيضا بمثابة الأبن والصديق. لكن الله سبحان وتعالى أختار لجمعة الشهادة ولم يعذبه. ويستشهد فتحي بالمثل القائل ” من القوة للحفرة “.

يؤكد فتحي أن أوضاع الشهيد المالية مستمرة بتقاضي راتبه 800 دينار. ولم يتم تعديل الراتب حتى الأن.

والدة جمعة كان لها من الصدمة ما أصبها حتى الآن فلذة كبدها التى دأبت على تربيته وإحتضانه. لم يكن لها سوى أمنية واحدة فقط عقب أستشادة جمعة وهي أن تذهب للحج أكراما لوفاة أبنها. وبالفعل حقق لها فتحي ذلك وعلى حسابه الخاص بدون أي مساعدة.

وفي كلمة أخيرة لم يتمنى فتحي أي شيى متعلق بجمعة إلا صلاح البلاد وإسترجاع هيبتها. وإقامة مؤسساتها وصلاح العباد.