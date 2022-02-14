هكذا وصف باشاغا الدبيبة

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وصف، رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بأنه “شخصية مدنية محترمة، ويرفض الحروب”.

وقال باشاغا، في كلمة مسجلة بثت فجر اليوم على حسابه في فيسبوك، ” إن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شخصية مدنية محترمة، ويرفض الحروب. ونحن مقتنعون بأنه ينادي بالتداول السلمي للسلطة”.

وأعلن باشاغا، بدء مشاوراته مع جميع الأطراف الليبية لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنه سيقدم التشكيلة إلى مجلس النواب في الموعد المحدد لنيل الثقة.

كما شدد باشاغا، على إجراء الانتخابات في موعدها، مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا.

باشاغا يجري مجاورات

وذكر، ن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف.

كما قال، “بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا، بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع”.

وتابع باشاغا، “إننا ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة. وإن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة”.

وكان مجلس النواب قد صوت بالإجماع على اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.

الدبيبة يرفض التسليم

في المقابل رفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، السماح بتمرير ما وصفه بـ “مؤامرة التمديد”، داعيا وزراء حكومته بتقديم الخدمات بعيدًا عن “التحيز السياسي”.

كما أعلن الدبيبة، في اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم عن خطة لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل. وقال “لن نرهن مستقبلنا لأي أطراف تسعى للتمديد لأنفسها”.

وأضاف، “قطار الانتخابات انطلق ولن نرهن مستقبلنا لمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات”.

كما قال الدبيبة، “قررنا تشكيل لجنة قانونية برئاسة وزيرة العدل لإعداد مقترح قانوني للانتخابات. ضمن خطة عودة الأمانة للشعب والتي سنعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع، لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل”.