نورلاند يلتقي أعضاء تكتل فزان النيابي

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أكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مع أعضاء تكتل فزان النيابي مهدي مسعود الأعور وأبو صلاح شلبي ومصباح دومة في تونس يوم 12 فبراير.

وقال نورلاند : “لقد أطلعوني على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات. في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي”.

وأوضح أنه تمت مناقشة مقترحات مهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها. وتم الاتفاق على أّنّ إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا. آمنة وموحدة ومزدهرة. وبينما تتخذ المؤسسات الليبية قرارات بشأن المستقبل القريب لقيادة البلاد”.

وتابع “،نواصل حث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف. وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم. من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.

وفي سياق أخر عقدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، الأحد، لقاءا مع رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا.

في حين شددت وليامز خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وكافة أنحاء البلاد.

كما شددت وليامز على ضرورة مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها بـ تويتر: “التقيت اليوم رئيس الوزراء المكلف، السيد فتحي باشاغا. وأكدت على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي اقصاء.