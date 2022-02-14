ناقلة مليونية من الحريقة في طبرق إلى الصين

14 فبراير، 2022 12:05 ص
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الناقلة النفطية "دلتا بوسيدون"
الناقلة النفطية "دلتا بوسيدون"

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي بطبرق رسوا الناقلة النفطية “دلتا بوسيدون” على رصيف الميناء. التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

واضاف المصدر لوكالة أخبار ليبيا 24، أن السفينة رست صباح اليوم الأحد.  لافتًا إلى أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 235 ألف برميل من النفط الخام.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

14 فبراير، 2022 12:05 ص
19

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