الصحة العالمية توفر أدوية لعدد 14 ألف نسمة في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي اليوم الإثنين. إن المنظمة وفرت أدوية ومستلزمات طبية لقطاع الصحة في طبرق لعدد 14 ألف نسمة.

وأضاف العليقي لـ”أخبارليبيا24″ أن الأدوية منوعة لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والضغط والمضدات الحيوية والالتهابات وغيرها.

وأكد عضو المنظمة أن هذه الأدوية أساسية لقطاع الصحة بالكامل. وتسمى مجموعة حقيبة الطوارئ المشتركة بين الوكالات العالمية.

وأشار إلى أن المنظمة وفرت عدد 300 مسحة خاصة بكورونا سيتم تسليمها للمختبرات في طبرق.

وأكد العليقي أن منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب كل مايخص قطاع الصحة في ليبيا وخاصة كورونا لتوفير كل مايلزم لها.