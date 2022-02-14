مستخدمو ميناء الحريقة يهددون بالإقفال التام في حال لم تنفذ مطالبهم

14 فبراير، 2022 1:44 م
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مستخدمو ميناء الحريقة
مستخدمو ميناء الحريقة

أخبارليبيا24- خاص

طالب مستخدمو ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق. بتفعيل القرار بزيادة المرتبات بنسبة 67% للعاملين في قطاع النفط والصادر في عام 2014.

وطالب المستخدمين في بيان لهم بصرف المرتبات في حينها دون أي تأخير، والتأمين الصحي المتكامل للمستخدم وأسرته.

وشددوا على ضرورة العودة للعمل لكامل المستخدمين دون أي تقليص العمالة وخاصة لمن لديهم بطاقة تطعيم.

وطالبوا بالنظر في الإجازات المتراكمة ولا يتم تحميلها للمستخدم وتسويتها في أسرع وقت، وتسوية فروقات حافز الأداء الوظيفي لمستحقيها. والمطالبة بالعمل الإضافي للمشرفين.

وهدد المستخدمين إذا لم تتحقق مطالبهم سوف يتم الإقفال التام لميناء الحريقة النفطي في طبرق.

14 فبراير، 2022 1:44 م
15

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