لقاء وليامز بـ الدبيبة وباشاغا يأتي في إطار منح الثقة للحكومة الجديدة وتسليم السلطة سلميا

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا24. أن “لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم ‏المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز. برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء ‏الجديد المكلف من قبل البرلمان. فتحي باشاغا، يأتي لمنح الثقة للحكومة الجديدة وأن يتم تسليم ‏السلطة بطريقة سلمية”. ‎

وأضاف في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك” أن “المستشارة الأممية. تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية”. مؤكدا أن “المطلوب منها هو متابعة ومساعدة الليبيين من خلال المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن طريق برامج وخطط معينة”.

وتابع: ” أنه خلال السنوات الماضية لم ير الليبيون من المجتمع الدولي إلا المزيد من التأزيم. للمشكلة الليبية وخلق الكثير من الفوضى”.

وأوضح الجهاني أن “ما صدر عن حكومة الدبيبة من تصريحات بشأن تسليم السلطة لحكومة منتخبة هو “غير عقلاني”. لأنه يجب أن يسلم السلطة بكل سلاسة وفق خارطة الطريق”، متوقعا أن “هذا ما سوف سيحدث”.

وكانت ستيفاني وليامز شددت خلال اللقاءين على أهمية حفاظ جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات على الهدوء على الأرض. من أجل وحدة واستقرار ليبيا. في حين شددت وليامز على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة “في أقرب وقت ممكن”.

من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة. إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل. في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.

وصوت مجلس النواب، بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة. خلفا لعبد الحميد الدبيبة.