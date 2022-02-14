أستاذ بجامعة الأزهر : راغب علامة يدعو للدياثة وإشاعة الفاحشة

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رأى الاستاذ في جامعة الأزهر محمد إبراهيم العشماوي أن راغب علامة يدعو للدياثة. وذلك في سياق تعليقه على تصريحات الفنان اللبناني أثناء استضافته في برنامج “حبر سري” عبر فضائية “القاهرة والناس”. التي قال فيها: بأن أحد الرجال أخبره في حفلة أن زوجته تحبه وأنه لو لم يقبّلها ستطلب الطلاق.

وكتب العشماوي في منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “ماذا يريد أن يقول هذا؟. وما الرسالة التي يريد أن يوصلها؟ وما الهدف من نشر هذا التصريح المشين المهين المستخف بالدين والأعراف والقوانين؟”.

وتابع أستاذ الأزهر“أليست هذه دعوة إلى نشر الدياثة بين الرجال، وإشاعة الفاحشة. وتحريضا عليها، وخروجا على الآداب، وعدوانا على قيم المجتمع؟. أرجو أن تهتم الصحافة برسالتها الحقيقية في نشر الوعي. وتبتعد عن هذه الأشياء المقرفة”.

وكان الفنان اللبناني راغب علامة. قد عبر عن سعادته الكبيرة عندما يطلب منه الرجال التقاط صور تذكاريه لزوجاتهم معه. وقال: “أسعد جدا لما بيجي رجل بيطلب مني إن زوجته تتصور معي. وبيقلي مرتي بتحبك وتلاقي الست فرحانة بزوجها أكتر مني طبعا لأنه حقق لها الحلم وكتير بتصير”.

وكشف علامة عن موقف غريب تعرض له مع أحد المعجبين، وسرد القصة. “مرة أحد المعجبين قال لي شوف لو ما باستك اليوم رح تطلقني”.

وأكد الفنان اللبناني أن الأمر يسعده. معقبا: “لأن هذا التصرف عن طيبة ولا يتضمن أي نوايا خبيثة. وأنا هكذا اتصرف مع زوجتي وهي لو تحب فنان معين أنا أعرفها عليه وأحب أن أرى عائلتي فرحين”.

كما اعترف راغب بأنه عاش مع امرأة بدون زواج. مشيراً إلى أنه كذب على المحيطين به، وأخبرهم أنه متزوجا منها. موضحا: “أنا كنت كده يوم من الأيام، وأنا عشت مع وحدة من غير زواج، وكنت أكذب على نفسي وعلى الناس. وأقول أني كنت متجوزها”.