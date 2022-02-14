“ثابت” يلتقي مندوب اليمن لدى الجامعة العربية

أخبار ليبيا 24

التقى مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، مع المندوب اليمني لدى الجامعة رياض العكبرى، اليوم الإثنين، في لقاء وصفته المندوبية الليبية بـ “اللقاء الأول من نوعه”.

وأكدت المندوبية في بيان لها عبر فيسبوك، أن اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة ناقش عمق العلاقات التاريخية. والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وتبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الليبية اليمنية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة. وذلك بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأوضحت المندوبية إن الاجتماع يمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح رغبة في تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة.