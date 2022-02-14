بعد مصراتة.. باشاغا يصل بنغازي للتشاور حول تشكيل الحكومة

أخبار ليبيا 24

قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، أن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، يصل اليوم الاثنين، إلى مدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الزيارة تهدف إلى إجراء عدد من اللقاءات بشأن تشكيل الحكومة ومتطلبات المرحلة القادمة.

وتأتي زيارة باشاغا عقب لقاءات في طرابلس ومصراتة. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاءات ستستمر في عدد من المدن الليبية الأخرى.

وكان قد عقد رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين. لقاءا مع عدد من القيادات في مدينة مصراتة، من بينهم عضو مجلس النواب سليمان الفقيه. والمرشح الرئاسي محمد المنتصر وآخرون. وتهدف الزيارة إلى إجراء مشاورات بشأن تشكيل الحكومة.

وأعلن باشاغا في كلمة مسجلة الليلة الماضية أنه بدأ في إجراء مشاورات واسعة لتشكيل حكومته. مؤكدا أنها ستكون جاهزة خلال المدة التي حددها البرلمان بأسبوعين من تاريخ تكليفه بالمهمة.