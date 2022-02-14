المنفي يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني ويؤكد دعمه للقضية

أخبارليبيا24_متابعات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد إبراهيم محمد اشتية، ووزيرا الخارجية والعمل، والوفد المرافق له.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الليبية – الفلسطينية، وموقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية. بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل كان قد التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رئيس الوفد الفلسطيني لقمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين، بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على الموقف الثابت لليبيا في دعم الشعب الفلسطيني. من خلال الدعم السياسي المستمر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر الاتحاد الأفريقي، مع رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، تنسيق المواقف بين البلدين الجارين في مداولات القمة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن والسلام.

في حين جرى الاجتماع، على هامش مشاركتهما في قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

في حين قال المجلس الرئاسي، إن المباحثات تناولت ملف الهجرة غير الشرعية، للحد من هذه الظاهرة، بدعم دول جنوب الصحراء بمشاريع تنموية، إضافة إلى حماية حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا.