المالية تعلن إحالة المليار المخصص لمنحة الزواج إلى المركزي

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أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين إحالة إذن صرف المليار الأول للعام الحالي 2022، المخصص لمنحة دعم تيسير الزواج، إلى مصرف ليبيا المركزي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. أعلن في 06 فبراير الجاري عن صرف المليار الأول للعام الحالي 2022 والخاص بمشروع تسيير الزواج.

وأضاف الدبيبة. خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر ديوان الرئاسة في العاصمة طرابلس أن هذا المليار يعد المليار الثالث في هذا المشروع.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أنه تم صرف المليارين الآخرين في العام 2021.

وقال الدبيبة :”نعلم جميعًا أن هذا المشروع أدخل الفرح والسرور في بيوت ليبية كثيرة وأنعش الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية وبث السعادة وعمت الأفراح”.