الصوصاع: “5+5” تراهن على باشاغا في توحيد الجيش وسحب سلاح الميليشيات

أخبار ليبيا 24

قال المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية “5+5″، الفريق فرج الصوصاع، إن حكومة، عبد الحميد الدبيبة، لم تقم بأي خطوات من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح الفريق الصوصاع في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية. أن اللجنة العسكرية لا تتدخل بالأزمة السياسية الحالية بين حكومة الدبيبة. ورئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا.

وتابع الفريق الصوصاع. أن اللجنة تعمل وفق المهام المحددة طبقا لمخرجات مؤتمر برلين. وهي خروج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات. لافتا إلى أن اللجنة لا تتدخل في المشهد السياسي.

وأوضح الفريق الصوصاع أن اللجنة خاطبت المجلس الرئاسي والحكومة في وقت سابق بضرورة تفكيك سلاح المليشيات. إلا أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي خطوة بشأن هذا الأمر. مشيرا أنه بدون تفكيك سلاح المليشيات لا يمكن إجراء انتخابات ولا تحقيق الاستقرار في العاصمة طرابلس.

وفيما يتعلق بموقف حكومة الدبيبة من مطالب اللجنة العسكرية بوضع خطة لسحب سلاح المجموعات العسكرية غير النظامية. أوضح الفريق الصوصاع: “الحكومة لم تتخذ أي خطوة إيجابية بشأن خطة تفكيك سلاح المليشيات، بل أنها واقعة تحت سيطرة المليشيات”.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية تسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية. إلا أن الخطوة تتطلب قرارا سياديا. وأن الأمل يتعلق بالحكومة الجديدة. التي يترأسها، فتحي باشاغا.

وطالب الصوصاع الحكومة الجديدة بأن تقوم بالخطوة التي أخفقت فيها حكومة الدبيبة. حيث تراهن اللجنة على قيام باشاغا بخطوة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وسحب سلاح المليشيات.