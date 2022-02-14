الإمداد الطبي طرابلس يعلن استلام “100,800” جرعة من لقاح “استرازينكا”

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أعلن جهاز الامداد الطبي طرابلس اليوم الإثنين أن مخازن الحلقة الباردة استلمت شحنة من لقاح “استرازينكا” الإنجليزي.

وأكد أمين مخزن الحلقة الباردة عبدالمنعم العوزي استلام “100,800” جرعة من لقاح “استرازينكا” الإنجليزي المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح العوزي أن الجرعة تم استلامها خلال اليومين الماضيين. بالتنسيق مع منظمة COVAX .

وأضاف أن الشحنة تأتي ضمن سلسلة شحنات استلمتها مخازن الحلقة الباردة خلال الأشهر والأسابيع الماضية لعدد من اللقاحات المضادة للفيروس.

وذكر أن اشحنة تأتي تنفيذا للخطة التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع الجهاز لحفظه بطريقة آمنة وتوزيعه على الفروع.