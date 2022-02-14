أب يستعيد ذكرى أليمة لاستشهاد ولديه في تفجيري داعش بالقبة قبل سنوات

أخبار ليبيا24

“لا اعتراض لنا على ما آل إليه مصير أبنائنا ولا لنا إلا أن نقول “إنّا لله وإنّا إليه راجعون” ولا نطالب إلا بتسجيلهم ضمن قوائم الشهداء”.

رزق يونس والد شابين قضيا نحبهما ضمن العشرات من الأبرياء في التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب مدينة القبة شرق ليبيا في يوم الجمعة 20 فبراير 2015.

مقابلة

يروي يونس، لأخبار ليبيا24، في مقابلة، أن ابنيه “رائد” و “إبراهيم” خرجا مسرعين من المنزل صبيحة ذلك اليوم عندما هزّ الانفجار الأول المدينة، إذ كان هدفهما تقديم يد العون للجرحى وإسعافهم إلى المستشفى، لكن حينما وصلا لمكان الانفجار هز التفجير الثاني وراحا ضحية ضمن الضحايا.

وأسفر الانفجار في ذلك اليوم المرعب عن مصرع 40 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من 75 آخرين. وكان كل من رائد وإبراهيم قد نالا إجازة الماجستير في الهندسة، أحدهما من بريطانيا والآخر من تركيا.

قرار للشهداء

وواصل رزق، “منذ حدوث التفجيرات ومقتل أبنائنا ونحن نبحث عن الحقيقة لكن دون جدوى. طلبنا من الجهات ذات العلاقة بإصدار قرار لتضمينهم ضمن شهداء الواجب وأعطيت لنا الوعود لكن ذلك لم يحدث إلى الآن”.

وأضاف، “نطالب فقط بإصدار قرار للشهداء لا اعتراض على ما آل إليه مصير أبنائنا ولا لنا إلا أن نقول “إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

حزن يملأ القبة

ورغم مرور نحو 7 سنوات على العملية الإرهابية إلا أن تفاصيلها لازالت ملتصقة بذاكرة أبناء القبة. وفي مقابلات سابقة لأخبار ليبيا24 قال شهود وأهالي الضحايا، إن غالبية الضحايا الذين قتلوا في التفجير كانوا يقضون حاجاتهم اليومية من مأكل ومشرب قبل الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة.

“لقد تحول أجواء البلدة إلى الكآبة وملأ الحزن كل بيوتها”. هكذا تحدث إسلام فرج منصور لأخبار ليبيا24 والذي قال إنه، “لن ينسى ذلك المنظر البشع الذي خلفته التفجيرات في نفوس أهالي القبة”.

داعش يتبنى

وعقب التفجيرات تبنى فرع تنظيم الدولة “داعش” ما كان يسمى بـ”ولاية برقة” التفجيرات بسيارات مفخخة. والتي راح ضحيتها الأبرياء بينهم نحو 38 ليبيا و6 مصريين.

وكان حينها داعش يتخذ من درنة “الواقعة إلى الشرق من القبة بنحو 40 كلم” إمارة له، فيما كانت القبة إحدى المدن المناصرة للجيش الوطني في حربه على الإرهاب.

وحينها قالت حسابات على ارتباط بالتنظيم الإرهابي على تويتر إن “فارسين من فوارس الخلافة قاما بتنفيذ عمليتين استشهاديتين بسيارتين مفخختين. استهدفتا غرفة عمليات الطاغوت (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر في المنطقة الشرقية والجبل الأخضر في منطقة القبة”.

واستهدف التفجيران محطة وقود ومقرا للشرطة كما ضرب تفجير ثالث مقر مجلس المدينة.

استنكار أممي

وعلى الفور شجبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة التفجيرات الإرهابية بـ “الأعمال الجبانة” والمرفوضة.

وأكدت البعثة، في بيان، على أن “الرد الأنسب لمكافحة الإرهاب والعنف. هو أن يمضي الليبيون قدماً في السعي لحل سياسي بغية إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار والوحدة للبلاد ومؤسسات الدولة”.