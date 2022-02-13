وليامز تؤكد لـ “باشاغا” على ضرورة التركيز على إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

عقدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، لقاءا مع رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا.

وشددت وليامز خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وكافة أنحاء البلاد.

كما شددت وليامز على ضرورة مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها بـ تويتر: “التقيت اليوم رئيس الوزراء المكلف، السيد فتحي باشاغا. وأكدت على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي اقصاء”.