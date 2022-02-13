مشددًا على حجر الطلبة المصابين بأعراض البرد..السايح: عودة الدراسة في بلديات طرابلس الكبرى

أخبارليبيا24

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح. اليوم الأحد ستعود الدراسة في بلديات طرابلس الكبرى.

وأضاف السايح. عممنا على معامل الاختبار بألا تجرى اختبارات PCR للطلبة إلا في حالة وجود أعراض أو حالات الاشتباه.

وشدد على المخالطين من الطلبة أن يتم حجرهم في بيوتهم وعودتهم فور انتهاء فترة الحجر ولاداعي لاختبار كشرط للعودة للدراسة.

وأشار إلى أن الاختبار السريع شهد تطورا كبيرا في السنة الأخيرة. وبهذا كان وجب علينا أن يتم الاعتماد عليه في التشخيص لما له من دقة وسهولة في الاستخدام.

واستطرد. هذا لا يعني أن نستغنى على اختبار PCR وإنما الآن حان الوقت ليتم تقنين هذه العملية وأن تأخذ الوضع الطبيعي كباقي الدول.

ووجهة رسالة لمدراء المدارس والمعلمين والمعلمات. وقال :”لا تسمح بوجود أي طالب لديه أعراض البرد كحة، زكام، رشح، ارتفاع في درجة الحرارة في فصلك”.

وتابع في رسالته :”اطلب منه فورا أن يبقى في البيت لفترة الحجر وهي أسبوع. لا تطلبوا إجراء مسحات من الطلبة كمسحات عشوائية فهي بلا جدوى. أو مسحة للتأكد”.