لتطويد العلاقات بين البلدين.. ثابت يلتقي مندوب لبنان لدى الجامعة العربية

أخبار ليبيا 24

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، اليوم الأحد، مع السفير، علي حلبي، مندوب الجمهورية اللبنانية لدى الجامعة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة تعد الأولى من نوعها، وتستهدف توطيد العلاقات بين البلدين.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة. آخر التطورات الراهنة في المنطقة، وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك في شتى المجالات. وأيضا الارتقاء به إلى مستويات أرحب، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون. بما يلبى طموحات وتطلعات البلدين، وبما يعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين.