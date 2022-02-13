لا فائز في قمة مارادونا

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حسم التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة قمة مباريات الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بين نابولي وضيفه إنتر. حامل اللقب في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

تقدم أصحاب الأرض بهدف لورينزو انسيني في الدقيقة 7 من ركلة جزاء. فيما وقع المهاجم البوسني إدين دزيكو على هدف التفاعل للنيرادزوي في الدقيقة 47.

بهذا التعادل رفع الإنتر رصيده إلى 54 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة. فيما رفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني مؤقتا. متقدما بفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 52 نقطة في انتظار نتيجة مباراته أمام سامبدوريا الأحد.‎