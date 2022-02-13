ضبط 3 أشخاص بالقره بوللي انتحلوا صفة رجال أمن واعتدوا وسطو على سائق سيارة

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ألقت، قوات الأمن في القره بوللي، على ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة أفراد أمن اعتدوا على أحد المواطنين وسرقوا سيارته، كما أنها أحبطت عملية سرقة لمقر خاص بتركيب الهناجر الخاصة بتربية الدواجن.

وقالت الداخلية، إن دوريات قسم البحث الجنائي القره بوللي وقوة دعم المديرية “ألقت القبض على ثلاثة أشخاص ليبيين يدعون بإنهم من أفراد الأمن”.

وأضحت، أنهم “قاموا بالاعتداء المبرح على أحد المارة أثناء قيادته لسيارة نوع هواندي أكسنت وسرقوا منه السيارة وبعض من أغراضه الشخصية”.

وأضافت، أنه “بعد أخذ أقوال المجني عليه تم تسليمه مركبته وأغراضه الشخصية وإحالة المقبوض عليهم إلى جهات الاختصاص”.

إحباط سرقة مخزن بالقره بوللي

وفي حادثة أخرى، قالت الداخلية إن مدير أمن القره بوللي إشارة هاتفية من قبل أحد الأشخاص المكلفين بالحراسة. على مقر خاص لتركيب الهناجر الخاصة لتربية الدواجن بمنطقة الزياينة. بوجود سيارة نوع افيكو “190” داخل مقر التخزين الخاص بالساج المضلع المجلفن والذي يحمي من الحرارة”.

وأضاف، “على الفور تم تكليف قوة دعم المديرية بالانتقال إلى المكان وعند وصول الدورية تم ضبط المركبة المذكورة وعلى متنها “85” قطعة ساج”.

وأوضحت الداخلية، أنه “تم جلب السيارة لمقر قوة دعم المديرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة”. وأشارت إلى أن البحث والتحري لازال مستمرًا لضبط الفاعلين.

كما أشارت إلى أنه قد تمت سرقة نفس المكان خلال الفترة الماضية. وأن قيمة المسروقات بلغت نحو 200 ألف دينار ليبي.