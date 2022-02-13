 صدارة جديدة في الكالتشيو

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أعتلى ميلان صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” بفوزه على ضيفه سامبدوريا بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن جاره إنتر صاحب المركز الثاني. الذي تنقصه مباراة مؤجلة. أما سامبدوريا فتجمد رصيده بخسارته اليوم عند النقطة 23 في المركز 16.

وكان ميلان قد استفاد من تعادل المنافسين المباشرين على الصدارة. إنتر و نابولي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما السبت. في افتتاح الجولة على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا بنابولي.