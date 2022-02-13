مجلس الدولة : قرارات تغيير رئيس الوزراء والتعديل الدستوري غير نهائية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، أن تغيير رئيس الحكومة والتعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب هي قرارات ”غير نهائية“.

وقال المجلس في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“. إن ”التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وكذلك تغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية وهناك عديد الملاحظات حولها“.

جلسة رسمية وشفافية

وأضاف البيان أن ”قرار المجلس بهذا الخصوص سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة“ وفق تعبيره. مشيرًا إلى أن المجلس يقدم ”الحرص على سلامة الوطن ووحدته وحركة الدم الليبي بعيدا عن أي مكاسب سياسية“.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد دافع أمس السبت. عن تعيين مجلس النواب المنعقد في الشرق رئيسا جديدا للوزراء، وسط فوضى مؤسسية.

منح الثقة

وأشار ”المشري“ إلى أن النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة، في مارس الماضي. لحكومة عبد الحميد الدبيبة ”نص في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطنية أقصاها 24 ديسمبر 2021“.

وأضاف في تصريح متلفز، أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص. وبناء على ”توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب“.

تحشيد مليشيات

واتهم المشري حكومة الدبيبة بشن ”حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة“. متخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس، ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.

وأمس السبت، احتشدت مجموعات مسلحة في طرابلس قادمة من مصراتة لدعم عبد الحميد الدبيبة. الذي يرفض التنازل عن السلطة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع المسلح.

استمرار الخلافات

ونُصّب الدبيبة رئيسا للحكومة بعد سنوات من الحرب، وإثر حوار رعته الأمم المتحدة. وكلف بقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

لكن استمرار الخلافات، لا سيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى ”أجل غير مسمى“. بعد أن كان مقررا في ديسمبر الماضي.

ويعتبر مجلس النواب، أن التفويض الذي منحه لحكومة الدبيبة ”قد انتهى“، بينما يؤكد الأخير أنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة.