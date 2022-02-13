بوقعيقيص: 17 فبراير غادرت باكراً فلا تحملوها أخطاءكم وخطاياكم

13 فبراير، 2022 12:00 م
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آمال بوقعيقيص
آمال بوقعيقيص

أخبارليبيا24

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي المحامية آمال بوقعيقيص إن ذكرى ثورة 17 فبراير تطرق الأبواب.

وأضافت في منشور على فحسابها في “فيسبوك” :”من وجهة نظري فبراير انتهت بذلك الحفل البهيج رغم بعض المنغصين و الذي لم يتكرر”.

وتابعت :”في ذلك الحفل سلم المجلس الانتقالي السلطة لأول جسم منتخب المؤتمر الوطني الذي ادعى بعد ذلك بهتاناً أنه فبراير. ثم جاءت الانتخابات الفردية بعد ذلك”.

وواصلت في منشورها :”ومجلس النواب الذي استعجل السلطة ولم يستلمها بشكل صريح وعلني. وكان ضحية جهل مستشاريه ومعهم كثيرون قالوا إن التسليم والاستلام محض بروتوكول لا قيمة له”.

وأكدت :”ذهب مجلس النواب الموقر إلى غدامس ليعود بالمقاطعين ولكنه عاد بالصخيرات ومجلس الدولة”. 

وختمت منشورها قائلة :”رحم الله 17فبراير غادرت باكراً وبسلام مشهدكم العاثر فلا تحملوها أخطاءكم وخطاياكم”.

13 فبراير، 2022 12:00 م
16

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