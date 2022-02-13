بوقعيقيص: 17 فبراير غادرت باكراً فلا تحملوها أخطاءكم وخطاياكم
أخبارليبيا24
قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي المحامية آمال بوقعيقيص إن ذكرى ثورة 17 فبراير تطرق الأبواب.
وأضافت في منشور على فحسابها في “فيسبوك” :”من وجهة نظري فبراير انتهت بذلك الحفل البهيج رغم بعض المنغصين و الذي لم يتكرر”.
وتابعت :”في ذلك الحفل سلم المجلس الانتقالي السلطة لأول جسم منتخب المؤتمر الوطني الذي ادعى بعد ذلك بهتاناً أنه فبراير. ثم جاءت الانتخابات الفردية بعد ذلك”.
وواصلت في منشورها :”ومجلس النواب الذي استعجل السلطة ولم يستلمها بشكل صريح وعلني. وكان ضحية جهل مستشاريه ومعهم كثيرون قالوا إن التسليم والاستلام محض بروتوكول لا قيمة له”.
وأكدت :”ذهب مجلس النواب الموقر إلى غدامس ليعود بالمقاطعين ولكنه عاد بالصخيرات ومجلس الدولة”.
وختمت منشورها قائلة :”رحم الله 17فبراير غادرت باكراً وبسلام مشهدكم العاثر فلا تحملوها أخطاءكم وخطاياكم”.