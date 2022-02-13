الدبيبة يؤكد لـ “وليامز” على ضرورة إجراء الانتخابات خلال العام الجاري

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التطورات السياسية الجارية في البلاد.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس. على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف.

ولفت إلى أن كافة الأطراف مسؤولة لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال العام الجاري.

وأوضح الدبيبة أنه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة. وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق. المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.