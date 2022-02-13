الخطوط التونسية تضع إجراءات جديدة بشأن كورونا

أخبار ليبيا24

وضعت، الخطوط الجوية التونسية، السبت، إجراءات جديدة للوافدين إلى تونس بدءا من 15 فبراير الجاري، في إطار مجابهة فيروس كورونا.

ودعت المسافرين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما والراغبين في الدخول إلى تونس وأنهوا جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا شهادة تثبت الحصول على كامل الجرعات.

وأضافت أنه يتعين على المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 6 أعوام. والذين لم يكملوا جدول التلقيح ضد كورونا، تقديم شهادة تثبت سلبية اختبار “بي سي آر”.

واشترطت الخطوط التونسية في ذلك ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 48 ساعة من التسجيل أو اختبار سريع لم يمر على إجرائه 24 ساعة عند التسجيل.

في حالة إيجابية التحاليل يجب على الوافد العزل الذاتي لمدة 5 أيام وفي حالة ظهور الأعراض تمتد فترة العزل الذاتي إلى 7 أيام.

وحذّرت من أي مخالف سيخضع للوائح والقوانين النافذة بما في ذلك أحكام المادة 312 من القانون الجنائي التونسي. والتي تنص على “يعاقب بستة أشهر في السجن. وغرامة مائة وعشرين دينارا كل من خالف المحظورات والوقائية أو الرقابية التي أمر بها في زمن الوباء”.