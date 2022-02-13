التعب والإحباط.. ردود المتابعين.. تجارب مفيدة وحلول ناجحة

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بسبب تلاحق الظروف المعيشية واليومية التي يعيشها البعض قد يتولد عن الكثير من الناس مشاعر الأحباط والتعب والشعور باليأس وأن الروتين أصبح أمر ملازما لهم ولا مفر منه

ويجد البعض أنه يدور في حلقة مفرغة وبدون هدف يسمو إليه إلا أنه يعمل بكد لتغطية إحتياجات وإلتزامات يومية أو ديون وغيره من متاعب الحياة اليومية.

وتوصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن المرء قد يكون في حاجة فقط إلى ليلة نوم هنيئة لتجنب الشعور بالاحباط والتعب مشيرة إلى أن الأفراد الذين ناموا بشكل جيد قد تكيفوا مع الضوضاء وتحدثوا عن القليل من التعب والاحباط بعد يومين من التجربة.

وفي المقابل كانت ردود فعل الأفراد الذين لم ينالوا قسطا كافيا من النوم غاضبة ومتشنجة تجاه الضوضاء، مما أشّر على أن قلة النوم تقوّض التأقلم العاطفي مع الظروف المحبطة.

من هنا سألت أخبارليبيا24 متابعيها بشأن ما يقومون به تجاه شعورهم بالتعب والإحباط في محور سؤال كان كالتالي ” شن اديروا لما تحسوا بالتعب والإحباط؟

فيدونا بتجاربكم “.

طرق صحيحة للتخلص من الإحباط

العلم نور مسعود أجاب بفعله شيئين وبالفعل أثبتت الدرسات أنهما يساهمان في إزالة التوتر والتعب والشعور بالإحباط فيقول” اكثر شيء نرقد ومرات نطلع نتمشي ”

وتعد ممارسة المشي من أهم الأشياء التي يجب القيام بها، لأنها تساهم بشكل كبير في التخلص من ضغوط الحياة اليومية، وأيضا تساهم علي تجديد خلايا الجسم وتساهم في إفراز هرمون السعادة لديك، لذلك امشى في الهواء الطلق يوميا 10 دقائق وستلاحظ الفرق.

أيضا عبد الله البرعصي يقول ضاحكاً ” نرقد ” وهو أمر مهم ويساعد بشكل كبير على التخلص من التوتر والتعب ويعزز تجنبنا للأمراض المعدية.

ويشير الباحثون إلى أنه إلى جانب التوتر النفسي يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى مضاعفات خطيرة. وعلى رأسها فقدان التركيز. وأكدت الدكتورة إيرينا زافالكو. إخصائية علم النوم في مركز كازاريان الروسي لطب الصرع والأعصاب. أن الأرق وقلة النوم وسوء النوم تؤثر سلبا في منظومة مناعة الجسم، ما يجعل الإنسان ضعيفا أمام الأمراض.

ويقول جمال القماطي ” التعب تاخذ دوش او اتنام لكن الاحباط شيء اخر تسمع شعر شعبي تسمع موسيقى تذكر الله تصلي نوافل.”

وتوافقه هينيا آآ بقولها ” نصلي نقرا سورة البقرة او نكتب ف مذكرتي ”

وهنالك آثار نفسية عظيمة للصلاة، فعندما يتم المؤمن خشوع الصلاة. فإن ذلك يساعده على التأمل والتركيز والذي هو أهم طريقة لمعالجة التوتر والإرهاق العصبي. كذلك الصلاة علاج ناجع للغضب والتسرع والتهور. فهي تعلم الإنسان كيف يكون هادئا وخاشعا وخاضعا لله عز وجل. وتعلمه الصبر والتواضع. هذه الأشياء تؤثر بشكل جيد على الجملة العصبية وعلى عمل القلب وتنظيم ضرباته وتدفق الدم خلاله.

نصائح مهمة

إجابت libyalibya أيضا كانت دقيقة وذات مغزى كبير وهي نصيحة يؤكدها الخبراء النفسيون. لإزالة التوتر والتخلص من الإحباط فتقول ” يظهر برايي حاجتان يمكن ان يشكلا نصيحة هما الاسترخاء التام. والنوم مع اتباع نمط عيش هادىء ومنتظم على الصعيد المهنى والعائلى.”.

وكانت إجابت عماد أبوبكر علي بمثابة نصيحة مهمة جدا للتخلص من التوتر ويقول ” نمشي نلعب كورة ”

وبصفة عامة فقد تم اختبار فوائد الرياضة والأنشطة البدنية بالنسبة لمن يعانون من الإحباط والتوتر. من قبل عدد كبير من الدراسات شملت ما يقارب 2350 حالة. أثبتت جميعها بصورة قاطعة إمكانية العلاج بالرياضة. لما لها من قدرة مذهلة على تحسين الحالة المزاجية لدى الأشخاص بصفة عامة. ومن يعانون الأحباط بصفة خاصة.

وفي النهاية الإحباط هو شعور ينجم عند الشخص بسبب الفشل في القيام بعمل ما قد قام بالتخطيط له مسبقاً. وينتج أيضاً من عدة أمور قد تحدث معه خلال حياته اليومية.

وتقدم أخبارليبيا24 الحلّ بالإضافة لحلول متابعينا السابقة والذي يكمن ببساطة في طريقة التفكير. ما تؤمن بصحتّه هو ما سيأتيك بالنتائج التي ترضيك. إن كنت مؤمنا بضرورة كتابة أهدافك وترتيبها والتركيز عليها. فلا شكّ أنّ هذه الطريقة ستعود عليك بنتائج إيجابية. أمّا إن كنت مؤمنًا بأن بذل الجهد والسعي الدائم هو ما سيجلب لك النجاح. فطريقتك أيضًا صحيحة وهي ما ستعود عليك بالنتائج.