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التطعيم.. الاقتناع والرفض والاسباب والخوف من الإصابة.

بعد أن سجلت ليبيا 3,345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تحليل 10,164 عينة بحسب ما قاله المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتزداد الإجراءات الإحترازية في البلاد من قبل الجهات المسؤولة التي تحاول الحد من إنتشار فايروس كورونا الذي كان أحدث متحور فيه هو أوميكرون فقد فرضت الدولة عدم دخول غير الملقحين إلى الجهات العامة والمؤسسات إلا بعد إبراز بطاقة التطعيم.

من هذا المنطلق طرحت أخبار ليبيا 24 سؤال عبر منصاتها بشأن تلقي التطعيم من عدمه والأسباب الخاصة بذلك وكان محور السؤال ” بعد ما الحكومة قررت منع غير الملقحين من الدخول للمؤسسات والجهات العامة والأسواق .. هل خذيت اللقاح أو ناوي تاخذ اللقاح؟ ولو الاجابة لا، عليش رافض التطعيم؟ “.

تقول Bentlibya Alzawi” اخذت اللقاح مرتين.. قرار صائب لكن اخشى من التزوير في بطاقة التلقيح لأنه منتشرة بكثرة في ليبيا “.

بياض الثلج والتي أجابت غير مقتنعة بالتعطيم فتقول” هما اللي مطعمين جتهم ويعدو فالناس ومفعولها قصير وشن الفايدة منها اذن احنا متوكلين عالله والكاتب حاصل “.

Awatef Al أبدت تخوفها من شيئ أخر تماما وهذا التخوف تسأل عليه الأجهزة الطبية فتقول” لانه مطعمين وجتهم كورونا وصاحب زوجي مطعم جرعتين استرنزايكا وجات كورونا وتوا جاه اوميكرون وغير الاخبار العالمية على حدوت سكتة قلبية وجلطات وغير انه مفعول مش طويل يعني لازم تعزيزي غير معنديش ثقة في تخزين التطعيمات “.

رفض التطعيم والخوف منه

ام ايهم كانت محددة جدا في إجابتها رافضة كل مايحدث فتقول” مش حا نطعم كله كذب وتجارة كل يوم يطلعوا مرض جديد اقعدوا كل يوم حطوا جسم غريب في جسمكم “.

وافق جمال الفيتوري ايضا ام ايهم فيقول” الناس رافضه اللقاح بسبب غموض منظمه الصحه العالميه هى ف وادى والشعوب ف وادى لهذا لن القح ابدا “.

وكانت نسرين علي العايب أيضا من طائفة الرافضين للتطعيم فتقول” اي نعم نرفض التطعيم.. خلي الجسم يكون مناعته طبيعيا.ويعدل نمط المعيشة الخاطي…. لان فعلا انشوف في ناس مطعمة واصيبت بالكورونا. “.

علي طليحة اعترض على قرار منع الدخول إلا بأبراز بطاقة التطعيم. قائلا” هناك بعض المواطنين اصببوا بوباء الكورونا وتعافوا منها والحمدلله. ولايمكنهم أخذ التطعيم الابعد مرور فتره بعد التعافي من الوباء. فكيف سيكون وضعهم قرار خاطيء ومصادر لحرية الآخرين. أكثر الدول تقدما لم ياخدوا هكذا قرار المفروض إلغاء القرار والتشديد على تطبيق الطرق الاحترازيه ماهكذا تورد الإبل ياسعادة رئيس الحكومه “.

جنات استبرق أخذت التطعيم بالفعل لكنها نوهت إلى شيئ مهم. وهو” خذيته الصينية الزوز او اهو طلعونا بالتعزيزية معاش بتم القصة الحزينة هذي.لما خذيته كنت نبي نمشي لعيادة اسنان ما صارش. لان كورونا تفرقعت زي طنجرة السبول و الشعب حتى الي مريض يطلع ايهيج. ما يحجرش روحه في الحوش “.