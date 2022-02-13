البلوز أبطال العالم للمرة الأولى

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توج البلوز “تشيلسي الإنكليزي” بكأس العالم للأندية بفوزه في المباراة النهائية على حساب بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد مساء السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب محمد بن زايد بإمارة أبوظبي.

وتقدم تشيلسي بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 55.فيما سجل رافائيل فيغا هدف التعادل لبالميراس في الدقيقة 64. من ركلة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة التعادل. وتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل الألماني كاي هافريتز. هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 117.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي يتوج فيها تشيلسي بهذا اللقب. حيث سبق له المشاركة في البطولة عام 2012 وخسر في النهائي أمام كورنثيانز البرازيلي بهدف نظيف.

يذكر أن كأس العالم للأندية هي بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.

في حين أعلنت الفيفا عام 1999 عن إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها كل أبطال الاتحادات القارية. لإضفاء نوع من الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص لمعرفة أقوى نادي في العالم كل سنة.

وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في البطولة السابقة التي كانت تعرف فقط مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا. وبطل كأس ليبرتادوريس.

مما جعل الأندية أبطال الاتحادات القارية الأخرى تحتج لدى الفيفا كون لقب أحسن نادي في العالم. محصورا بين اتحادين قاريين فقط.

في حين أُقيم كأس العالم للأندية لأول مرة في 2000. ولم تقم بين 2001 و2004 بسبب انهيار شريكة الفيفا التسويقية.